Il prefetto ha fatto visita alla Guardia di Finanza

Il Prefetto Giusi Scaduto ha fatto visita alle Fiamme Gialle lucchesi nella caserma “Giacomo Puccini Appuntato ad honorem”, sede del Comando Provinciale. L’autorità, accolta dal Comandante Provinciale, colonnello t. SPEF Marco Querqui, ha avuto un incontro con tutti i Comandanti dei reparti operativi ubicati nel territorio lucchese e una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare al Prefetto l’azione quotidianamente svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto a ogni forma di illegalità economico-finanziaria e per consolidare la collaborazione istituzionale in un momento particolarmente significativo per il Paese, in cui, nel più ampio contesto del PNRR, occorrerà vigilare con sempre maggiore efficacia che i consistenti sostegni finanziari pubblici non siano illegittimamente “sviati” o fraudolentemente intercettati dalla criminalità.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per il costante impegno profuso dagli appartenenti al Corpo nelle attività svolte a salvaguardia della legalità, dell’economia sana e nell’interesse dell’intera comunità della provincia di Lucca e ha visitato la Sala Operativa, dove ha seguito le dinamiche legate anche alla gestione del servizio di pubblica utilità 117.