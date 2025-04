Il Pd di Altopascio difende la scelta della Tarip

"Il modello adottato con il tributo puntuale sia sperimentato anche altrove. Dannose e fallimentari le idee di coloro che vogliono tornare al cassonetto". Lo afferma il Pd di Altopascio che in una nota aggiunge: "Il Tributo Puntuale dei rifiuti, la raccolta porta a porta, l’attenta selezione dei materiali raccolti per massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita delle frazioni differenziate, lotta all’evasione del tributo. Sono questi gli ingredienti che ad Altopascio hanno consentito nel 2025 di arrivare ad una riduzione delle bollette per famiglie ed imprese virtuose. Il nuovo sistema ha generato risultati da subito sorprendenti, la raccolta differenziata ha avuto un balzo dell’8%. Non ci sono ricette diverse da praticare se si crede nell’economia circolare e sono veramente preoccupanti le idee che serpeggiano in alcune zone amministrate dalla destra, la quale sta perorando l’idea di un ritorno al cassonetto cosiddetto "intelligente". Una ricetta fallimentare in partenza. Si pensi che, per fare un esempio, che, in una città come Pisa che ha sposato l’idea del ritorno al cassonetto, una famiglia di 4 persone in una abitazione di 110 mq pagherà quest’anno 695,38 euro a fronte dei 290 euro che pagherà la stessa famiglia ad Altopascio".

M.S.