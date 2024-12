Il parco di Marlia si avvicina. Sarà inaugurato a gennaio

Sarà inaugurato a gennaio 2025 con le scuole aperte (non prima delle festività natalizie come annunciato in un primo momento), il parco di Marlia. Una vasta area nella frazione più popolosa di Capannori, con zona relax e fitness per gli adulti, giochi per bambini e molto altro, fra le vie della Chiesa, di Cortinella e dei Biccelli su uno spazio di circa 7mila metri quadrati, con parcheggio da 16 posti auto integrato nel sito, poiché sarà pavimentata con il cosiddetto "prato armato", andando a ridurre l’utilizzo di asfalto e sarà separato dalla carreggiata da un’aiuola verde, assieme a numerosi nuovi alberi che saranno piantumati e irrigati grazie alla presenza di cisterne d’acqua sotterranee.

Approvati i due progetti, preliminare e definitivo, a fine 2022, alcune circostanze hanno rimandato il completamento, visto che siamo quasi nel 2025, come conferma la determinazione numero 1617 del 6 dicembre scorso. All’interno del progetto definitivo del polmone verde è rappresentato anche l’intervento di forestazione urbana denominato "AMACA", acronimo di Alberi per una Migliore Aria a Capannori, finanziato nell’ambito del Bando per l’abbattimento delle emissioni climalteranti, di cui al Decreto della Regione Toscana e che verrà realizzato con autonomo appalto, ma in maniera coordinata.

Considerato che in fase di esecuzione dell’opera, a causa delle tempistiche ristrette, è stato necessario spostare la piantumazione degli alberi previsti e che, quindi, allo stato attuale il giardino risulta privo di alberature e che diventa necessario provvedere alla realizzazione di opere di completamento, si è dovuto procedere con una variante di perizia suppletiva. Tra l’altro, in prossimità del parco si trova la scuola dell’infanzia e nelle aree circostanti sono già approvati e convenzionati due piani di lottizzazione, con previsione di alloggi residenziali. Diverse le caratteristiche innovative del parco, per la sua divisione in aree tematiche e l’attenzione alla salvaguardia della biodiversità.

E’ situato in un’area strategica, vicino al mercato, alla scuola dell’infanzia e alla chiesa parrocchiale e rappresenterà anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione. Il manto verde sarà costituito da Lippia nodiflora (Phyla nodiflora), un tipo speciale di erba che necessita di poca irrigazione.

Massimo Stefanini