Il nuovo Tennis Mirafiume. Dopo un anno di lavori e interventi riapre finalmente il circolo

Tanta gente, che domenica mattina hanno partecipato alla riapertura del rinnovato Tennis di Mirafiume. Finalmente, dopo un anno di sosta per lavori, l’impianto, concesso in gestione dal comune, tramite gara pubblica, alla società "Tennis Padel Bagni di Lucca", composta da Matteo Biagiotti, Simone Lelli, Alessio Fini e Andrea Baiocchi, è stato riaperto ufficialmente. Gli interventi si riqualificazione hanno riguardato la messa a norma e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’impianto, semidistrutto dall’incendio devastante del 2019 e, successivamente, la parte nuova con la costruzione della palazzina dedicata alla ristorazione e bar, il rifacimento dei tre campi in terra rossa e il campo Padel in via di realizzazione.

I finanziamenti necessari sono giunti dalla Regione Toscana (175mila euro), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (150mila), dal bilancio diretto del comune (150mila) e 75 mila euro dal Ministero degli interni per la rigenerazione energetica. Dopo il tradizionale taglio del nastro è stato il sindaco Paolo Michelini a prendere la parola per primo: "Abbiamo operato per riaprire quanto prima l’impianto del tennis, che oggi finalmente riconsegniamo rinnovato e migliorato, grazie all’impegno e al contributo profuso in sinergia con le Istituzioni, in primis la Regione e la Fondazione Cassa di Risparmio, sempre generosamente disponibile e le risorse stanziate dal comune". Baccelli, assessore regionale, ha definito il Tennis di Mirafiume, "un luogo identificativo e storico che ha visto negli anni la straordinaria partecipazione di tante persone, appassionati e praticanti. Un nodo nevralgico per Bagni di Lucca che può favorire lo sviluppo".

Il consigliere regionale Mario Puppa ha ribadito che questa riapertura è un momento di festa e di speranza per il futuro del territorio. "La Fondazione Cassa di Risparmio ha fatto la sua parte – ha dichiarato il presidente Marcello Bertocchini – ribadendo la sua attenzione per lo sport, anche per la socializzazione che comporta." Il vice sindaco Sebastiano Pacini ha ricordato l’iter dei lavori e gli sforzi dell’amministrazione in altri settori, ricordando Fabio Scarpellini il primo progettista di recente scomparso.

