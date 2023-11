Il nuovo questore Giobbi incontra i medici “Polizia più presente nei Pronto soccorso“

Il nuovo questore, dottor Edgardo Giobbi, ha incontrato il Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia, dottor Umberto Quiriconi, per confrontarsi sul problema delle aggressioni al personale sanitario. Una emergenza alla quale vuole dare risposte concrete. Erano presenti anche il vicario del Questore dottor Francesco Nannucci, e per l’Ordine dei Medici, il vicepresidente dottor Cosma Volpe, la segretaria del Consiglio dottoressa Piera Banti e il tesoriere dottor Gilberto Martinelli. “Il Questore, che ringrazio per averci contattati all’inizio del suo mandato, ha subito dimostrato grande interesse e conoscenza dello scottante tema della sicurezza negli ambienti sanitari - sottolinea il dottor Quiriconi- Un’attenzione che il dottor Giobbi ha manifestato, consapevole della valenza che la risoluzione di questa problematica ha sia per i pazienti che per i medici. Il Questore si è dichiarato disponibile al colloquio, costante e proficuo, con l’Ordine e, attraverso l’Ordine , con gli operatori sanitari”. Il Questore ha ribadito che sarà per lui una priorità il tema della sicurezza nei Pronto Soccorso e si impegnerà a potenziare la presenza della polizia proprio in questo ambito.