Il nuovo defibrillatore . Al parco della Cerreta

Questo pomeriggio, alle 16, verrà inaugurato il nuovo defibrillatore, un moderno dispositivo salva-vita, collocato all’interno del parco giochi della Cerreta nella frazione di Villetta in Comune di San Romano, alla presenza del sindaco Raffaella Mariani, acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dai familiari di Alberto Lucchesi e Silvio Boni, degli abitanti di Palleroso, di Via della Cerreta, del Pasquino e delle zone limitrofe di Villetta. L’amministrazione comunale, dal canto suo, si è fatta carico dell’installazione e dell’allaccio alla rete elettrica. Venerdì 21 marzo, alle 21, presso il Teatrino di Villetta in località Stazione, si terrà un incontro informativo sulle modalità di utilizzo del Dae. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. "La presenza di un secondo defibrillatore sul nostro territorio – ha affermato il sindaco Mariani – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella direzione di rendere il territorio comunale più sicuro e pronto a rispondere alle emergenze con efficacia e tempestività. "Sappiamo - prosegue -quanto l’agire con celerità, in certe situazioni, risulti di fondamentale importanza per il salvataggio delle vite. Per questo ci tengo a ringraziare i cittadini per la sensibilità dimostrata nell’acquisto di questo nuovo strumento a disposizione della comunità".

Dino Magistrelli