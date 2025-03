Sabato 8 marzo alle 17,30 alla Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti a Lucca, si svolgerà la presentazione del libro “Il Mondo di Prima” di Matteo Pieri – Medusa Editrice. E’ l’opera inedita di narrativa per ragazzi vincitrice della quinta edizione del “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”, scelta dalla giuria di circa 1000 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area nolana e della Regione Campania. La finale del concorso si è svolta a maggio 2024 nel Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile (Na). Matteo Pieri, autore lucchese - suo il romanzo “Sua Eccellenza” edito da Del Bucchia, e numerosi racconti - si è cimentato per la prima volta con la narrativa per ragazzi con questo testo. Il romanzo racconta la storia di Caterina, che ha un compito davvero difficile, insieme alla banda dei Denti di latte deve salvare il Mondo di Prima, un mondo dimenticato dagli adulti, che custodisce ogni nostra fantasia. Un’avventura che, con un tono divertente e ritmato, affronta molte complesse tematiche della crescita. Alla presentazione parteciperanno, insieme all’autore, Maria Teresa Leone, insegnante e oggi consulente per le pari opportunità per la Provincia di Lucca; il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano e la libreria PensieRiBelli. Coordinerà l’incontro il consigliere comunale Daniele Bianucci.