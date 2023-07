Il mondo delle 4 ruote E’ il nuovo “Motor Village“

Alla vigilia della 58esima edizione del Rally Coppa Città di Lucca, che prenderà il via oggi da piazzale San Donato, è stato inaugurato ieri mattina il Lucca Motor Village, alla presenza del sindaco Mario Pardini, degli assessori Fabio Barsanti e Paola Granucci e dei rappresentanti delle varie organizzazioni coinvolte (nella foto, il taglio del nastro). L’evento prevede, nell’area History, una mostra fotografica, “La città dei motori“, nel castello di San Donato, aperta oggi dalle 10 alle 18, realizzata in collaborazione con Aci Lucca e con la Fondazione Barsanti e Matteucci. In esposizione le immagini storiche messe a disposizione da Aci Lucca, Lucar e Foto Alcide e che riguardano la storia automobilistica lucchese, con scatti che vanno dagli anni a cavallo delle due Guerre e la storia dei rally dal dopo guerra a oggi.

Inoltre, nello spazio fieristico della Cavallerizza di piazzale Verdi, tre sezioni da visitare: la Expo, con un’ampia esposizione di auto d’epoca e sportive, l’area Games e Merchandising, una sezione interattiva con simulatori, dedicata all’innovazione tecnologica e infine la Tastings, con degustazioni enogastronomiche del territorio e la partecipazione di numerose aziende e attività locali.

L’amministrazione comunale, al fine di avvicinare ulteriormente la città al mondo dell’automobilismo e al Rally Coppa Città di Lucca e per bilanciare il provvisorio spostamento dalla storica location del Caffè delle Mura a quello di Piazzale Verdi, per la concomitanza con i concerti del Lucca Summer Festival, ha coordinato e predisposto una serie di iniziative racchiuse in questo nuovo contenitore di eventi, chiamato, appunto, Lucca Motor Village.