Il mondo del ciclismo in lutto. Scomparso Ferdinando Di Galante

Era il presidente. Svolgeva questo ruolo nel ciclismo Montecarlo da 51 anni. Senza dubbio un record. Cordoglio nella Piana, in particolare a Montecarlo, per la scomparsa, a 75 anni, di Ferdinando Di Galante. Nel 1971 e 1972 fu il vice della società, poi, dal 1973, per oltre mezzo secolo, diventò il presidente che è stato alla guida del club grigiorosso portandolo alla ribalta non solo a livello locale con centinaia di piccoli ciclisti che hanno praticato sport grazie a lui e ai suoi dirigenti svolgendo un funzione che potremmo definire sociale, ma anche sotto il profilo nazionale, con due nomi che tutti gli appassionati ricordano, due grandi campioni come Michele Bartoli e Marco Giovannetti. Il primo è di San Giovanni alla Vena, paese in Provincia di Pisa ma è praticamente di Montecarlo, dove tra l’altro abita.

Fu Di Galante a scoprirlo e a lanciarlo, con i primi successi e poi l’esplosione nel mondo dei professionisti, con le vittorie in tutte le classiche del Nord Europa, dal Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi, dalla Freccia Vallone ai Giri di Lombardia, tanto per citare le più importanti. Marco Giovannetti, di San Salvatore di Montecarlo anche se nato a Milano dove la famiglia si era trasferita per lavoro, campione olimpico a cronometro a squadre a Los Angeles 1984, trionfatore alla Vuelta di Spagna nel 1990, ha corso con Di Galante e con il Montecarlo. È stato anche campione d’Italia. Due ragazzi che hanno pedalato sul colle e nelle strade limitrofe, entrambi scoperti da Di Galante. Era malato da tempo e in questi giorni si era aggravato.

Il presidente della Federazione ciclistica lucchese, Pierluigi Castellani, così lo ricorda: "La sua dedizione non si limitava soltanto alla gestione della società, già questo un compito non sempre agevole, ma anche al sostegno degli atleti e alla promozione di questo sport. La sua scomparsa, non è solo una perdita di un leader e di un dirigente illuminato, ma anche di un amico per tutti noi nell’ambiente. Lascia in eredità i valori che ha sempre insegnato".

La salma di Ferdinando Di Galante sarà esposta all’obitorio di Campo di Marte oggi pomeriggio. I funerali si svolgeranno alla chiesa di Montecarlo domani mattina alle 10.30.

Massimo Stefanini