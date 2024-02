Il modello di vita di Roseto degli Abruzzi

Lavorare stanca”, capolavoro di Cesare Pavese con grandi ed illustri precedenti ad esempio i Re fannulloni, Clotario III re di Neustria e Childerico II re dei Franchi, monarchi così definiti perché dediti solo alla caccia e al giardinaggio lasciando le beghe di palazzo ad uscieri e maggiordomi. Beati loro; vissero tantissimo senza assilli di alcun tipo, soprattutto Clotario che si vantava di avere le rose più belle del mondo da lui personalmente coltivate nel suo giardino.

E noi vecchietti cosa facciamo una volta in pensione? Se abbiamo amato tanto il nostro lavoro spesso lo continuiamo magari in forma piu ‘leggera’, ma con, ahimè, sempre una fonte di stress. E così se abbiamo lasciato il nostro negozio ai figli continueremo a dar loro una mano cosa spesso poco salutare. E’ invece fondamentale per la salute conoscere quello che è chiamato Effetto Roseto: Roseto degl Abruzzi è una piccola città abruzzese. Per centinaia di anni i rosetani hanno vissuto coltivando frumento e orzo nei loro campi.

Ma con la tassa sul macinato che Quintino Sella aveva applicato sulla molitura del grano la vita divenne difficile; iniziò quindi una grande emigrazione negli Stati Uniti per cercare la terra promessa. Migliaia di Rosetani si stabilirono quindi in Pennsylvania ricreando negli States il modello del loro paesino natale fatto di buona cucina, ma soprattutto di affetti familiari in un mondo antico ed unico ove alla sera le donne si scambiavano il lievito madre per panificare le antiche farine fatte con grani antichi.

E alla sera tutti intorno al braciere ad ascoltare le favole della nonna; il tutto attirò l’attenzione dei medici americani per un semplice fatto: la vita media di questi abruzzesi era di 100 anni per le donne, 95 per gli uomini, ma soprattutto le patologie cardiache erano rarissime. E il cardine di tutto questo era non solo la sana alimentazione, ma soprattutto l’amore e l’affetto che coinvolgeva tutti gli abitanti di questo paesino americano fotocopia del Roseto degli Abruzzi.