"Il mio sogno? Eventi annuali fissi. Creare il Novembre Pucciniano“

"Dopo le dichiarazioni del Ministro alla cultura Alessandro Giuli - ha sottolineato il maestro Alberto Veronesi – sono d’accordo sulla necessità di stabilire una sintesi, di creare un’armonia, allo stesso tempo però dobbiamo creare anche la nostra antitesi, fatta di grande qualità che in questi mesi abbiamo decisamente dimostrato con 15 grandissimi eventi con i più grandi direttori e musicisti del mondo. E ora la ciliegina sulla torta, con la grande orchestra inglese che finalmente si esibirà in un programma pucciniano più contemporaneo. Si tratta di vertici assoluti della musica, il Maestro Salonen è anche molto emozionato perché non ha mai diretto opere di Puccini. Questo concerto sarà senza dubbio un importante richiamo per continuare a portare a Lucca eventi di altissima qualità".

Veronesi lancia anche una proposta: creare a Lucca eventi annuali fissi dedicati al Maestro Puccini. Tra le sue idee, quella di un "novembre pucciniano". "Lucca ha dimostrato che le cose si possono fare – ha aggiunto – Qualcosa di forte è stato già fatto. La vivacità culturale della città è sempre stata molto forte e in futuro potranno esserci davvero eventi straordinari". "Sarebbe bello avere a Lucca un festival annuale dedicato a Puccini - hanno concluso Lazzarini e l’assessore Pisano - Lucca può permettersi di creare un evento del genere, poche città sono uniche come la nostra".