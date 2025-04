Il meteo è “pazzerello“. Ma su Lucca brilla il sole. Tanti i turisti per Pasqua

Il primo trimestre 2025 conferma, anzi rafforza decisamente il trend in crescita dei flussi turistici nel comune capoluogo. E la Pasqua è regina, con prenotazioni ad alberghi e ristoranti che non hanno subito contraccolpi nonostante il meteo poco amico. Su Lucca il sole pare brillare comunque.

"Gli indicatori sono molto buoni – annuncia l’assessore al turismo Remo Santini –. Al momento disponiamo di dati provvisori, ma il trend è quello di alcuni punti di percentuale in più del primo trimestre 2025 rispetto allo stesso trimestre del 2024 per quanto riguarda le presenze (pernottamenti) e anche per gli arrivi. Valori significativi, considerando anche il fatto che il 2024 era di per sè già in crescita, su cui presto entreremo nello specifico".

Dati che possono essere falsati dalla novità per le strutture ricettive di doversi iscrivere al Cin, codice identificativo nazionale?

"Può darsi, un passaggio reso obbligatorio e che certamente può aver fatto emergere più strutture e quindi dato maggior vigore ai numeri degli effettivi flussi turistici. Ma la linea di tendenza è chiara. E testimonia un’ottima tenuta del turismo con previsioni molto buone per Pasqua ma anche i ponti successivi del 25 aprile e primo maggio. Nonostante il meteo Lucca si conferma una meta sempre attrattiva e privilegiata".

Una meta più per stranieri o italiani?

"In prevalenza stranieri ma molti sono italiani. Il turismo è motore trainante dell’economia cittadina. E’ una voce importante nei bilanci, e per questo ha senso, anzi è indispensabile, investire in servizi".

Quali servizi in più sono previsti per il turismo?

"Non solo per il turismo, e questo lo voglio sottolineare, ma anche per i cittadini. Per esempio abbiamo appena posizionato due wc chimici di ultima generazione, uno fuori Porta San Donato, dove era la sede dell’Intendenza di Finanza, e uno fuori Porta Santa Maria a fianco della sede Inps".

Dunque la rotta è quella giusta oppure serve qualche correttivo?

"I numeri con il segno più testimoniano che la rotta è giusta ma è chiaro che ci devono responsabilizzare nell’investire in servizi, come dicevo. Detto questo se i numeri gratificano l’obiettivo non è quello di accrescerli, ma di spalmare i flussi su una più ampia parte dell’anno".

Attraverso gli eventi?

"In particolare quattro punti cardine che hanno già dimostrato di far leva anche in bassa stagione e che possono dare di più se li strutturiamo meglio. Parlo del Magico Natale, Lucca in Maschera, Lucca Gustosa e Lucca Olive Oil you. Manifestazioni che torneranno ogni anno con elementi migliorativi".

Un esempio più specifico?

"Il super fine settimana di Lucca in Maschera, con la sfilata sulle Mura e Ivana Spagna in concerto, ha fatto registrare il sold out in città. E quello che ci dà più soddisfazione è che tutto ciò viene fatto prioritariamente nell’ottica di riavvicinare il lucchese alla sua città. Questo aiuta a mantenere vivo il tessuto anche dei negozi della tradizione e l’essenza stessa di una città. Anche il turismo di prossimità sta rispondendo, con la città sempre viva e animata nei fine settimana anche da chi arriva dalle vicine Pisa, Massa, Livorno, dalla Garfagnana, dalla Versilia".

Nota dolente, le spese. Tutto ciò si ripaga?

"Assolutamente sì, perchè un un movimento che spalma effetti benefici per tutti, crea indotto. Pensiamo, ad esempio, all’incasso dei parcheggi. E poi si parte sempre da budget cauti".

Gli sponsor aiutano?

"Sì, siamo sempre alla ricerca di sponsorizzazioni proprio nell’ottica di abbattere i costi. Alla fine il risultato c’è, per tutti. Ne vale la pena".

Santini ci anticipi qualcosa, c’è qualche vip in arrivo?

"Al momento non posso dire di più ma c’è un nuovo programma di punta della Rai che dedicherà una puntata a Lucca e al suo territorio. Andrà in onda tra fine aprile e inizi maggio, quindi prestissimo".

Quindi nell’uovo di Pasqua c’è più di una sorpresa?

"Quella più bella è appunto il lucchese che ritrova la sua città. E poi, parlando di festività, anche i report ci confermano che non solo per quello pasquale ma per tutti e tre i ponti festivi, nonostante siano così ravvicinati, qualunque sia il meteo, la città saprà mostrare il suo fortissimo potere attrattivo".

Laura Sartini