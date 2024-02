Il mercatino del riuso. Torna l’appuntamento a Lammari

Piccoli tesori e pezzi che possono fare la gioia di qualche collezionista, escono dalla soffitta e arrivano a Lammari, nel mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage. Appuntamento domenica 11 febbraio, dalle 9 nel parcheggio del centro commerciale in località Masini con la nuova edizione del mercatino che fa anche ecologia, dando nuova vita agli oggetti che altrimenti finirebbero in discarica. Oltre quaranta le bancarelle che espongono una serie infinita di oggetti, grandi e piccoli, tutte cose usate che, per un motivo o l’altro, sono rimaste inutilizzate e che ora vengono riproposte e sono alla ricerca di una nuova vita: dagli abiti ai mobili, dai libri alle stampe, dai dischi in vinile ai Cd, dagli orologi ai giocattoli, dagli accessori dell’abbigliamento alla biancheria di casa, passando tra soprammobili, strumenti musicali ed oggetti originali, curiosità e materiali diversi.

Tanti oggetti dimenticati nel tempo, rimaste al chiuso di sottoscala o soffitte, che adesso possono trovare ancora chi le apprezza e le utilizza o addirittura, le colleziona. Nell’occasione, le bancarelle, vista la concomitanza con il periodo del carnevale, saranno addobbate a festa e sarà ancora più piacevole passeggiare tra tante merceologie e tipologie diverse, alla ricerca dell’oggetto particolare.