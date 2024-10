Il maltempo crea disagi. Frane e allagamenti . All’alba la piena del Serchio

Il maltempo ampiamente previsto dall’allerta meteo arancione per la giornata di ieri ha prodotto diverse criticità soprattutto nelle aree della Valle del Serchio, con intensa pioggia, alternata a forti raffiche di vento e a sprazzi di apparente tregua, seguita dalla ripresa dei fenomeni più intensi fino alla tarda serata. Ieri, alle ore 16.30 il fiume Serchio a Monte S.Quirico ha fatto registrare gli stessi valori di lunedì (0,32 metri sullo zero idrometrico e portata di 66.000 litri al secondo). La previsione indicava un aumento fino a 2,20 metri sullo zero idrometrico per l’alba di stamani dopo le ore 4.15.

Tante le chiamate arrivate ieri ai vigili del fuoco per interventi sulla viabilità, resa pericolosa perlopiù da alberi caduti sulle carreggiate, smottamenti e frane dei versanti. Come sulla Sp 60, nel tratto Pescaglia-Pascoso, dove la normale circolazione è stata momentaneamente interrotta nel primo pomeriggio per la caduta di un grosso albero poco dopo il Santuario della Madonna delle Solca; situazione risolta dall’intervento dei vigili del fuoco, con qualche ritardo dei mezzi di trasporto scolastico.

Stesso quadro sulla Provinciale del Saltello nei pressi del bivio di Gragnana, nel comune di Barga, sempre per la caduta di una grossa pianta sulla carreggiata, e sulla strada comunale della Mocchia, con la viabilità prontamente ripristinata senza incidenti. Chiuso momentaneamente il transito anche nel comune di Gallicano lungo la strada per Cardoso, ripreso prontamente grazie all’intervento della Protezione civile comunale. Segnalata una viabilità particolarmente critica sulla strada regionale 445 della Garfagnana, tra i Comuni di Piazza al Serchio e Sillano Giuncugnano, a causa del fondo stradale invaso dall’acqua e diventato una sorta di rischioso ruscello.

Una brutta frana ha poi interessato la strada di Brucciano, nel comune di Molazzana, con il versante a monte che si è riversato sulla carreggiata interrompendo la viabilità. Il maltempo ha causato diversi problemi anche alla circolazione dei mezzi pubblici, con Autolinee Toscane che in tarda mattinata ha dovuto interrompere due delle proprie Linee Tpl.

Nel dettaglio le due interruzioni di servizio hanno riguardato, una Massa-Carrara, nella zona di Montignoso, dove una frana ha ostruito la strada che collega le località del Crocello e del Cerreto. Qui il bus della Linea 68 Massa-Montignoso-Crocello davanti alla strada bloccata non ha potuto completare il proprio servizio. L’altra interruzione ha riguardato il comune di Pescaglia.

Qui, il bus della Linea E12 non ha potuto proseguire il proprio servizio a causa di un albero caduto in mezzo alla strada. In entrambi i casi non ci sono state conseguenze per l’incolumità dell’utenza.

Fiorella Corti