Il magico flauto. Lucie Horsch al “Boccherini“

Ad aprire il tris di appuntamenti di novembre dell’Associazione Musicale Lucchese è una giovane musicista olandese, strepitoso talento del flauto dolce, che fa la sua prima apparizione nel calendario dell’Aml e nella nostra città. Lucie Horsch a soli 20 anni si è già esibita al Sommets Musicaux di Gstaad, Thüringer Bachwochen di Eisenach, Wigmore Hall (Londra), Festival di Pasqua ad Aix en Provence. Sarà a Lucca domani alle 17.30 all’Auditorium del Boccherini con l’Orchestra del Conservatorio e la direzione di GianPaolo Mazzoli. In programma pagine di Antonio Vivaldi (Concerto in do maggiore per flautino, archi e basso continuo, RV 444 e Concerto in do maggiore per flautino, archi e basso continuo, RV 443), Johann Sebastian Bach (Concerto n. 7 in sol minore per clavicembalo e orchestra BWV 1058), Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore per orchestra, K 16) e Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban (Carnival of Venice, con l’arrangiamento per flauto dolce della stessa Horsch). Musicista di Decca Classics, il primo cd con concerti e altri lavori di Vivaldi ha ricevuto l’Edison Klassiek Award nel 2017. Nel suo secondo lavoro discografico, nel 2019, ha lavorato con l’Academy of Ancient Music e Thomas Dunford, affrontando brani di Sammartini, Bach e Händel ed è con questo cd che ha raggiunto la prima posizione della classifica inglese e ha ottenuto il prestigioso Opus Klassik.

La Stagione prosegue la domenica successiva (19 novembre, ore 17.30, Auditorium del Boccherini) con il Quartetto Adorno e l’ultimo concerto dell’Integrale dei Quartetti per archi di L. van Beethoven. Domenica 26 novembre alle 16.30, sempre al Boccherini, sarà la volta di un concerto dedicato a Giacomo Puccini. Sul palco del Suffragio saliranno il soprano Maria Novella Malfatti, premio Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! di Rai Radio3 per il 2022, il flautista Antonino D’Eliseo, la violoncellista Francesca Gaddi e il pianista Simone Soldati. Interessante e raffinato il programma con pagine di Debussy, Ravel e Giacomo Puccini. Ticket intero 12 euro, ridotto 10, soci e studenti 8, under 14 due euro.