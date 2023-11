Il maestro Milo Manara. Una carriera folgorante e un futuro luminoso

Tra gli appuntamenti di oggi, alle 17.30, nella chiesa di San Giovanni, Garth Ennis dialogherà con Emiliano Pagani sul fumetto “scomodo” senza frontiere, un viaggio nell’ultraviolenza tra Europa e Stati Uniti. Le straordinarie opere di Howard Chaykin, in mostra alla Fondazione Banca del Monte, saranno al centro di un appassionato dialogo tra autore e curatori (ore 11, chiesa di san Giovanni). Il maestro Milo Manara (nella foto) racconta alla direttrice di QN Agnese Pini un anno straordinario, consacrazione di una carriera travolgente (ore 12.30, chiesa di san Giovanni). Douglas Wolk, Roberto Recchioni e Marco Marcello Lupoi ci porteranno a esplorare la Casa delle Idee in “Eroi, mutanti, mostri e meraviglie“: un viaggio nella Marvel con chi ha letto tutto (ore 17.30, Auditorium del Suffragio). Sempre ai primi posti nelle classifiche libri, l’autore Pera Toons, amatissimo dai più giovani, incontrerà il pubblico per spiegare come nasce una freddura (ore 11, Teatro del Giglio). E dopo un anno dall’inizio dell’avventura Gigaciao, Sio torna con uno dei suoi eventi più amati: 30 strisce in 30 minuti (ore 14, Auditorium San Francesco). Dal Giappone, infine, Naoki Urasawa farà sognare il pubblico con un maxi showcase (ore 15, San Francesco). Satsuki Yoshino farà scoprire le sue tecniche e i segreti delle sue storie (ore 13, Sala Tobino), così come Kan Takahama (ore 14.30).