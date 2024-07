Il Lucca Summer Festival brilla con Mika e il suo tour ’francese’

Mika, si sa, è un grande appassionato di Italia e... di Toscana. È proprio sulle colline del Chianti che il cantante di origine libanese vive buona parte dell’anno.

Forse sarà per questo che l’unica data italiana del suo tour è proprio al Lucca Summer Festival, questa sera alle 21,30 in piazza Napoleone. Un concerto che porta sul palco i suoi numerosi successi passati e il nuovo album “Que Ta Tête Fleurisse Toujours” completamente registrato in francese e che mischia il pop al canto melodico. Un viaggio gioioso, intimo e personale che si alterna alla potenza delle hit che hanno fatto la storia della musica mondiale, da Grace Kelly a Relax, Take it Easy, passando per Lollipop.