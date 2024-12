Il grande regalo. Il 28 con La Nazione il calendario dedicato al volontariato lucchese

Sorridenti, colorati, ma soprattutto sempre al fianco di chi ha più bisogno. È dedicato anche quest’anno al mondo del volontariato il calendario 2025 che La Nazione offrirà in omaggio ai lettori sabato 28 dicembre. Per il terzo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha infatti scelto di realizzare un calendario interamente dedicato a chi, ogni giorno, dedica il suo tempo a far del bene agli altri.

Dodici mesi da sfogliare insieme al nostro quotidiano con bellissimi scatti fatti ai volontari dai nostri fotografi, ma anche con foto arrivateci da terre lontane. Tra le pagine, tanti volti e nomi conosciuti, ma anche tante associazioni più piccole e meno note che, nonostante questo, ogni giorno donano a chi è più sfortunato e alla nostra comunità un aiuto grande e prezioso. Protezione civile, soccorso sanitario, donazione di midollo osseo, ma anche centri dedicati alle donne vittime di violenza e associazioni che promuovono la cooperazione internazionale, l’accoglienza e che fanno da "ponte" tra culture diverse.

Tra loro tante Misericordie della Piana, della Valle e della Garfagnana, la Croce Rossa, Amani Nyayo, Associazione Luna, i volontari del soccorso italiano dell’Ordine di Malta e tanti altri. E nonostante questo sia già il terzo anno che ci dedichiamo al terzo settore, anche per noi l’emozione nell’osservare le foto e la copertina disegnata da Giancarlo Caligaris è stata comunque fortissima. Dal mosaico di volti che abbiamo selezionato e messo insieme per voi lettori, si percepisce infatti la grande passione, la gioia e l’orgoglio che tutte queste persone – indossando colori diversi, ma con il cuore sintonizzato sulla stessa frequenza – mettono in ciò che fanno. Sentimenti sani e contagiosi che, oltre a produrre effetti positivi, insegnano il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità.

Uno spiraglio di luce che profuma di condivisione e che testimonia, ancora una volta, quanto lavoro e quanta dedizione i volontari siano capaci di dedicare alla propria missione. Ed è per questo che vogliamo ringraziarli tutti, non solo per la loro disponibilità, ma anche per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno.

Emozioni e sorrisi contagiosi che ci auguriamo arrivino anche a voi lettori. Il 28 dicembre dunque, acquistando una copia de La Nazione cronaca di Lucca i lettori riceveranno in omaggio il calendario, uno spicchio di testimonianza del grande cuore che anima le mille associazioni e i gruppi attivi nella nostra città.

Un prodotto che è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Tarabori agricoltura e giardinaggio, Collegio dei Geometri della provincia di Lucca, Fox investigazioni, McDonald’s, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Studio Fagnani Medicina e Odontoiatria, Auto P, Rifornaccio, 20 anni di Granaio, Cna, Vittorio Pedonesi, Associazione Musicale Lucchese, Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Agenzia funebre Galardi, Studio Techné engineering.