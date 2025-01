Il grande cuore del ristorante “Il Granaio“

Più di ottanta persone, tra famiglie e persone sole, anziani e giovani, italiani e stranieri, hanno partecipato ieri al pranzo di befana offerto dal ristorante "Il Granaio" di S.Pietro a Vico. Un pranzo di solidarietà che il titolare Vittorio Spada ha fatto diventare una gradita tradizione e che, per il sesto anno consecutivo, ha coinvolto la Caritas Diocesana e il Centro di Ascolto di S.Pietro a Vico e S.Cassiano a Vico, permettendo a persone in difficoltà di passare un’Epifania serena, in compagnia e al ristorante.

"Un’iniziativa che mi riempie d’orgoglio ogni anno – afferma Vittorio Spada, titolare de “Il Granaio“ - nel vedere le persone veramente contente. Da parte nostra, con tutta la mia famiglia (moglie e quattro figlie) e il personale del locale, facciamo del nostro meglio per farle stare bene e per dare un importante segnale di presenza e di aiuto, collaborando con la Caritas, offrendo tutto questo gratuitamente e donando le offerte raccolte. L’impegno di questi volontari è encomiabile". Un pranzo di befana tutto compreso, dall’antipasto al dolce e servizio al tavolo, in una continua rotazione degli avventori del locale. Non solo persone in difficoltà ma anche persone che hanno partecipato in segno di solidarietà, creando un bel clima conviviale.

"Purtroppo – afferma Cristina Quilici, responsabile del Centro Ascolto Vicus Mariae – la situazione economica in generale è peggiorata. Noi facciamo il possibile per offrire un aiuto concreto e, al momento, seguiamo 24 nuclei familiari offrendo vari servizi, dal pacco alimentare, al farmaco sospeso, ai libri di testo per i giovani, al pagamento delle bollette, affitti e mutui. Sappiamo che non tutti coloro che hanno bisogno, si rivolgono a noi, per una questione di vergogna ma noi siamo pronti ad aiutarli sempre nella massima discrezione. Vogliamo però sottolineare l’importanza di un gesto come quello di Vittorio e del ristorante Il Granaio che anche durante tutto l’anno non ci fa mai mancare il suo sostegno".

Il Centro ascolto raccoglie materiale e generi alimentari il giovedì (dalle 15 alle 16) e il sabato (dalle 9,30 alle 11,30) presso la sede nell’ex asilo di S.Pietro a Vico, di fianco alla chiesa e distribuisce gratuitamente pacchi alimentari alle persone in difficoltà al sabato, dalle ore 10,30 alle 12,30. Basta recarsi alla sede. "Come diocesi – spiega Don Simone Giuli, direttore della Caritas Diocesana – abbiamo 40 centri ascolto, le nostre sentinelle sparse sul territorio della diocesi e seguiamo 2.480 famiglie. L’iniziativa del Granaio è lodevole e mi auguro che altri ristoratori possano seguirne l’esempio e istituendo durante l’anno un’altra giornata di solidarietà. Con l’aiuto di tutti, possiamo fare qualcosa di significativo nel contrasto alla povertà".

Paolo Bottari