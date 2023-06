Il Grand Hotel Guinigi compie 30 anni e si rilancia con stile

Il Grand Hotel Guinigi celebra i suoi primi 30 anni e lo fa in grande stile dando il via a diversi eventi, realizzati con l’intento non solo di promuovere l’attività, ma anche la città di Lucca e il suo territorio. Al traguardo ci arriva con numeri di tutto rispetto: 60mila presenze all’anno, 167 camere, un centro congressi con una sala auditorium e più sale meeting rinnovati, tanto che oggi il Grand Hotel Guinigi è un punto di riferimento nel settore, e conta collaborazioni con operatori che di tutto il mondo. A presentare il calendario di iniziative la proprietà che ha rilevato l’attività nel 2020: Irene Luvisi, general manager del Grand Hotel Guinigi e suo padre Renzo (nella foto di Alcide).

"Siamo partiti in un momento davvero difficile per il turismo, ma abbiamo saputo cogliere le opportunità – afferma Irene Luvisi – e oggi abbiamo voglia di festeggiare, rendendo omaggio al territorio. Crediamo fermamente che, sinergie con enti, associazioni e aziende come quelle che stiamo coltivando, possano fare la differenza per costruire un percorso di sviluppo vantaggioso per tutti. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione storia, cultura, arte, architettura, bellezze naturalistiche e specialità enogastronomiche".

Il primo passo il 16 giugno alle 19 con una serata ad invito, rivolto alle figure professionali e non solo che hanno avuto un peso fondamentale nello sviluppo dell’attività: fornitori storici, rappresentanti delle aziende del territorio, autorità, collaboratori esteri, tour operator nazionali e internazionali e molti altri.

Protagoniste dei festeggiamenti saranno poi le eccellenze lucchesi: dalle specialità culinarie locali ai vini a km zero, passando per le performance musicali con l’esibizione di due musicisti del Conservatorio di musica Boccherini in un omaggio a Puccini, fino all’angolo dedicato al sigaro della Manifattura di Lucca. Poi ancora collaborazioni con Fondazione Campus con l’istituzione di una borsa di studio, e una suggestiva collaborazione con Foto Alcide per raccontare il passare del tempo e la Lucca di oggi e di ieri: esposte fotografie di scorci di Lucca così come appare oggi, dotate di un QR code che è in grado di rimandare, in un istante, ai corrispettivi scatti storici provenienti dall’archivio di Foto Alcide.

Nasce anche una partnership con Lucca Crea che, l’8 e il 9 luglio, proprio al Grand Hotel Guinigi festeggerà i 25 anni dell’area Performance di Lucca Comics & Games, connessa da oltre 15 anni a un’operazione di beneficenza di grande importanza, insieme ad artisti di fama internazionale. I turisti che saranno all’hotel in giugno otterranno uno sconto per tornare in un altro momento.