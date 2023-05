Il “Giro“ elettrico Grande attesa per il via Ecco tutto il programma

Ieri mattina, a Castelnuovo, da parte dell’Unione Comuni Garfagnana, ente capofila dell’Ambito turistico della Valle, è stato presentato l’intero programma di martedì 16 maggio con il passaggio della decima tappa del Giro d’Italia, ma soprattutto per l’allestimento di un Green Fun Village con tante attività ludiche e di intrattenimento, in occasione della partenza della tappa Castelnuovo-Viareggio del Giro-E Enel X Way, la competizione non agonistica, parallela al Giro, dedicata al mondo delle biciclette elettriche. Grande attesa dunque per il Green Fun Village, "villaggio della sostenibilità" allestito nel centro storico di Castelnuovo, da dove partirà la decima tappa elettrica verso Viareggio, in programma alle 12,40, da Piazza Umberto, per un totale di poco più di 81 chilometri. Il passaggio della carovana del Giro d’Italia è prevista, invece, intorno alle 15,30.

Alla presentazione c’erano il direttore della struttura di supporto al presidente e alla giunta dell’Unione Francesco Pinagli, il comandante della Polizia municipale Andrea Giannotti, l’esperto di ciclismo Pierluigi Turri, la responsabile dello Iat Antonella Poli e gli addetti alle pubbliche relazioni Martina Moriconi e Andrea Cosimini. Alle 9,30 di martedì, apertura del Green Fun Village e a seguire si succederanno artisti, sportivi, storici, dal dj Luca Bacchetti al Gruppo folclorico La Muffrina, il contafole Taton, Compagnia dell’Ariosto, i ciclisti Stefano Valdrighi, Pietro Santini, Claudia Bertoncini, i giovani dell’Usd Montecarlo, i veterani Alessandro Iori e Maurizio Tognini e il ricordo di Gino Bartali. Sarà esposta anche la prima macchina elettrica d’Italia fabbricata a Castelnuovo, rivalorizzata dalla Scuderia Conte Carli. Ad illustrare le varie vicende della Garfagnana l’architetto Pietro Luigi Biagioni. I ciclisti del Giro d’Italia transiteranno a Castelnuovo lungo via Marconi e via Roma per poi prendere la salita di Monteperpoli. La carovana pubblicitaria qualche ora prima entrerà in Castelnuovo lungo via Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, via Garibaldi, via Azzi, via Farini e ritorno in via Roma lungo il percorso del Giro. Il Giro E con partenza da Piazza Umberto, seguirà via Garibaldi, va Vannugli, via Valmaira, zona industriale, passaggio a livello, via Fermi, via della Liberazione per riprendere il percorso del Giro in via Marconi. Martedì, alle 10,45 ci sarà la presentazione delle squadre del Giro E: Cambiobike, Carglass, Cnh Industrial, Continental, Enel X Way , Fly-Citroen, Free To X, Green Project Agency- Sporters, Italia.It, Raspini-Crai, Rcs Sport, Sara Assicurazioni, Toyota, Trenitalia, Valsir 1 e 2 , Yamaha e altre special teams.

Dino Magistrelli