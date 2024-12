Il generale Falferi in visita al Comando di Cortile degli Svizzeri

Il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, Comandante della Legione Carabinieri Toscana, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Arturo Sessa, per porgere i suoi più sinceri auguri per le prossime festività natalizie a tutti i militari dell’Arma. Il Generale ha rivolto parole di stima e gratitudine ai Carabinieri, sottolineando l’importanza del loro lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini, esprimendo un vivo ringraziamento per l’attività quotidianamente svolta a favore di tutta la popolazione della provincia sotto il puntuale ed efficace coordinamento della Prefettura.