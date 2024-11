Il futuro delle comunità montane. Dalle comunità green ai borghi

"Dalla strategia nazionale delle Green Communities nuove opportunità per le comunità della montagna" è l’argomento di un importante convegno che si terrà domani, 29 novembre, dalle 15 alle 18.30, nella sala del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana, in via Vittorio Emanuele II 9, a Castelnuovo. Alle 14,45 la registrazione dei partecipanti, poi i saluti istituzionali di Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo e presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane e dell’onorevole Raffaella Mariani, presidente Unione Comuni Garfagnana. Seguirà la proiezione del video clip "Green Communities: la visione di una montagna che pensa al futuro". Poi l’intervento di Giovanni Vetritto, direttore generale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su "La Strategia nazionale delle Green Communities: opportunità per costruire comunità di innovazione". Giampiero Lupatelli, economista territoriale, tratterà del tema " La sfida delle Green Communities: una prospettiva trans-regionale".

A seguire Matteo Casanovi, supporto tecnico Garfagnanagreenland, relazionerà su "Garfagnanagreenland: la Green Community della Garfagnana". Infine una tavola rotonda delle Green Communities con Annalisa Giachi, supporto tecnico Garfagnanagreenland sul tema "Sfide e opportunità per le comunità dell’Appennino Tosco-emiliano e delle Alpi Apuane" con Sara Tedeschi della Green Community della Lunigiana, Ilaria Dall’Asta della Green Community "La Montagna del Latte" – Appennino Reggiano, Francesca Poli della Green Community "Garfagnanagreenland" – Garfagnana. Poi la presentazione del calendario di incontri tematici sugli ambiti di azione di Garfagnanagreenland. Sulle prospettive future Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo ne’ Monti e presidente Unione Montana Appennino Reggiano, parlerà sulla definizione dei rapporti metro montani e Matteo Mastrini, sindaco di Tresana e assessore delegato per la Green Community dell’Unione Comuni Montana Lunigiana su "Le comunità dell’Appennino Tosco-emiliano come laboratorio di nuove azioni interregionali".

Le conclusioni saranno tratte da Marco Bussone, presidente nazionale Uncem e Coordinatore Atelier Green Communities Italiae.

Dino Magistrelli