Il fumetto Comics va agli Uffizi In mostra 54 autoritratti d’autore

Lucca Comics & Games non si ferma mai, in vista dell’edizione 2023, dal primo al 5 novembre. E oggi porta il fumetto agli Uffizi. Fra le 12 sale inaugurate, per il nuovo allestimento ai musei fiorentini, dedicate agli autoritratti e ai ritratti di artisti, dal Quattrocento al Ventunesimo secolo, trovano infatti spazio anche gli autoritratti di 54 maestri italiani della nona arte.

Unico caso tra i grandi musei internazionali, nasce quindi agli Uffizi una sezione temporaneamente dedicata agli artisti del fumetto grazie al progetto del Ministero della Cultura “Fumetti nei musei” e frutto della collaborazione avviata nel 2020 tra le Gallerie e il festival Lucca Comics & Games. In due sale affrescate nell’Ottocento da Luigi Ademollo, sono quindi esposti gli autoritratti dei maestri italiani del fumetto, tra i quali Milo Manara, Lorenzo Mattotti ed Altan, e quello del padre nobile dei comics statunitensi, Will Eisner.

Alla cerimonia di inaugurazione di lunedì mattina a Firenze erano presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’assessore alla Cultura Mia Pisano, insieme ai vertici di Lucca Crea: con il presidente Nicola Lucchesi e il direttore Emanuele Vietina e una rappresentanza di artisti. “Già da tre anni abbiamo stretto un’importante collaborazione con la città di Lucca e il festival Lucca Comics & Games - ha sottolineato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt - , vero centro del mondo per quello che compete il campo del fumetto, del manga e dei games, collaborazione che oggi ha portato alla realizzazione di questa importante esposizione”. “Oggi è un giorno storico - ha evidenziato Mario Pardini - . La nona arte che trova spazio nel museo più famoso del mondo rappresenta anche a livello personale, visto il mio impegno attivo per tanti anni all’interno di Lucca Comics & Games, un grande sogno che si realizza. Un buon auspicio anche per il futuro Expo Comics, il museo che destagionalizzerà la manifestazione, rendendo ancora più forte il legame tra la città di Lucca, il fumetto e la nona arte”.

“Il progetto che ha visto oggi la luce è nato nel 2020 - ha spiegato il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina - in uno dei momenti più bui per l’arte in generale e anche per il festival di Lucca Comics & Games. Un momento storico per il fumetto mondiale e a partire da Schmidt ci sono tante persone da ringraziare“. Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, si è aggiunto ai ringraziamenti per il direttore degli Uffizi e ha ricordato anche il grande lavoro svolto dal suo predecessore, Francesca Fazzi.