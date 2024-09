Il Festival vola alto con “Butterfly“. Svelati i dettagli del programma

Tra le grandi anteprime presentate ieri a Milano – nell’immenso programma di Lucca Comics & Games 2024 “The Butterfly Effect“ (titolo in omaggio a Giacomo Puccini) di cui La Nazione è mediapartner– anche il nuovo film diretto da Gabriele Salvatores “Napoli - New York“ che narra di due bambini nell’epico viaggio da una parte all’altra dell’Atlantico.

Spazio anche a Prophecy, nuova pellicola targata Brandon Box ispirata al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui e pubblicato da J-POP Manga, che porta sul grande schermo la storia avvincente di Paperboy; 2025 Armageddon di Michael Su, distribuito in digitale da Minerva Pictures e presentato in collaborazione con Full Action, film ambientato in un futuro distopico in cui la Terra è devastata da una catastrofe globale. Per i più piccoli spazio al Teen Titans Go! Adventure Park in Piazza Real Collegio per un’esperienza di intrattenimento unica ed emozionante in compagnia dei protagonisti della storica serie animata in onda su Cartoon Network.

Questo e molto di più sarà Lucca Comics e Games edizione 2024 sintetizzata in modo magnifico nel nuovo manifesto di Yoshitaka Amano che rappresenta una Madama Butterfly vestita di bianco mentre un volo di farfalle si spande nel cielo notturno, verso la luna, in un crescendo di attese, eventi ed emozioni.

E per chi vuol entrare nel vivo dell’evento lavorandoci, l’appuntamento è per giovedì 3 ottobre dalle 9 alle 14, al Centro Civico di San Vito, traversa I di Via Giorgini. E’ qui che l’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio, organizza infatti un Open Day di reclutamento lavoro dedicato a tutti coloro che desiderano contribuire al successo di Lucca Comics & Games 2024. Sono ricercati hostess, steward, addetti al controllo degli accessi, addetti all’infopoint e alla cassa, facchini, autisti e carrellisti. Requisito obbligatorio per tutti è la maggiore età. Le agenzie Etjca, Gigroup, Maw, Manpower, Synergie, Staff e Umana saranno presenti con le loro offerte di lavoro e raccoglieranno le candidature.

Il conto alla rovescia per le date dal 30 ottobre al 3 novembre è scattato mentre i biglietti venduti sono ben oltre quota centomila. La città si prepara con i divieti di sosta e le aree transennate che avanzano per far spazio alla magia del Festival.

Laura Sartini