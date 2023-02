Il dottor Roberto Landi va in pensione Ma l’impegno continua

E’ arrivato il momento della meritata pensione per il dottor Roberto Landi (nella foto), medico di medicina generale agli studi dell’Area Sanitaria Europa a Lammari. Il dottor Landi ha iniziato la sua carriera nel 1979, con le prime sostituzioni dei medici. Dopo la specializzazione in Neurologia, lasciò la clinica di Pisa dove aveva iniziato il suo lavoro, per dedicarsi alla medicina del territorio come medico di famiglia. Attività che ha svolto fino ad oggi. Ha vissuto tutto il cambiamento della medicina generale da quando i medici erano soli e non in gruppo. "Al tempo - racconta - si usciva solo con la borsa. Oggi tutto è cambiato, abbiamo telefonino, computer, infermiera, segretaria e si lavora in medicina di gruppo". Gli anni del Covid sono stati impegnativi e così Roberto Landi ha preso la decisione del pensionamento. Il prossimo impegno sarà quello di coordinare un gruppo di medici per prepararli a continuare il lavoro al corso di formazione specifico in medicina generale a Pisa e proseguirà la sua attività come neurologo privatamente. Tanti attestati di ringraziamento sono arrivati dai suoi assistiti che gli hanno sempre riconosciuto grandi doti di professionalità e umanità.