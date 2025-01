Il dottor Ingrosso resta alla guida dei farmacisti

Le recenti elezioni hanno portato al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti di Lucca, che rimarranno in carica per il quadriennio 2024-2028. Il dottor Salvatore Ingrosso (nella foto) è stato confermato alla guida dell’ordine dei Farmacisti dove resta, dunque, con la carica di presidente. Il vice presidente è il dottor Massimo Canali, il segretario il dottor Lorenzo Marini, il tesoriere la dottoressa Elena Pera. Questo invece il team dei consiglieri neo eletti nell’ordine provinciale dei farmacisti. Si tratta della dottoressa Laura Moretti, del dottor Luigi Passaglia e della dottoressa Barbara Procuranti. I revisori effettivi sono la dottoressa Patrizia Calabrò e il dottor Gabriele Sforzi. Il ruolo di revisore supplente è invece coperto dal dottor Tommaso Pellegrini.

La riconferma di Salvatore Ingrosso al vertice dell’ordine dei farmacisti era pressochè scontata. Negli ultimi anni sono stati numerosi i progetti nell’ottica della solidarietà condotti a buon fine, tra i tanti anche l’iniziativa posta in essere dai volontari Acf e pensata per aiutare le famiglie e i neo genitori in difficoltà economica, mirata a raccogliere latte, i pannolini e salviette, ma anche donazioni in denaro proprio per il supporto delle famiglie in difficoltà. Il concetto da sempre portato avanti con impegno dal dottor Ingrosso è quello di una farmacia presidio sanitario e anche sociale, dove il fare rete – tra farmacie stesse e anche tra farmacie e utenti – dà gambe ai migliori progetti.