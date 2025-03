“Il curatore nella liquidazione giudiziale“. Convegno dei giovani dottori commercialisti

Venerdì 21 marzo alle 14.30 al cinema Astra si tiene il convegno “Il curatore nella liquidazione giudiziale: riflessioni sui nuovi adempimenti, responsabilità ed equo compenso”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca (guidati da Marco Leone) con Ungdcec, Fondazione Centro Studi Ungdcec, International Union Young Accountants (Iuya), Coordinamento regionale Ugdcec Toscana e Odcec Lucca. Si confronteranno professionisti e giudici di varie sezioni Fallimentari Toscane in tre tavole rotonde dedicate ad adempimenti, responsabilità ed equo compenso. Si discuterà sulle due proposte di legge formulate dall’Unione Nazionale Giovani Commercialisti in tema di equo compenso per i professionisti e di efficientamento nella liquidazione giudiziale e revisione dei compensi.