“Il Conservatorio è università internazionale“

Tra le novità del conservatorio, come ha annunciato il nuovo direttore Massimo Morelli, la chiamata “anticipata“ per le ammissioni. Per la prima volta infatti i candidati potranno fare domanda a partire dal 4 maggio. “In più – ha annunciato Morelli – a breve vareremo cinque nuovi corsi accademici di primo livello. Gli ingredienti ci sono tutti, a parte uno che stona: i diplomi dovrebbero riportare la scritta “di laurea“. Un passaggio sottolineato dalla presidente Talarico: “E’ vero che manca questa dicitura anche se ormai il Boccherini è università a tutti gli effetti. Attiriamo internazionalizzazione, prova ne sono i numerosi allievi stranieri che ci scelgono. Frutto di buone pratiche, poste in essere anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio e Imt, partner preziosi, oltre naturalmente agli uffici e al nostro Cda. Tra le proficue sottolineao quella con l’Associazione Musicale Lucchese. Anche il Ministero ci è molto vicino, condividiamo gli obiettivi“. Uno di questi è l’operazione “svecchiamento“ avviata anche attraverso la nuova immagine online del Conservatorio che rimanda ai tre focus principali: didattica, produzione e ricerca. Un impatto fresco, colorato a cui ha lavorato Martina Calvano, coordinatrice della comunicazione del Conservatorio, mentre Nicola Bimbi , reparto produzione artistica, è stato l’anima dei contenuti della stagione Open 2025.