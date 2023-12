Il concerto di Natale stasera in Duomo

Stasera, sabato 16, alle 21, in Duomo a Castelnuovo si terrà il classico e annuale concerto di Natale della Corale e Orchestra del Duomo, diretta dal maestro Luca Bacci, per la delizia dell’udito delle diverse centinaia di persone che ogni anno affollano il capiente Duomo del capoluogo garfagnino. Si tratta dell’evento canoro-musicale più importante dell’anno a Castelnuovo e nell’intera Garfagnana, promosso dal Comune di Castelnuovo e Corale del Duomo, grazie all’apporto di vari sponsor. La Corale sarà accompagnata da un nutrita orchestra, con oltre 20 strumentisti, il tutto sotto la direzione di Luca Bacci. Nel concerto di Natale di quest’anno, Corale e orchestra propongono i classici brani natalizi e altre novità.

Saranno eseguiti l’Allegro di Mozart, Alla grotta di Betlemme di Dal Dosso, Edelweis di Rodgers, Pastores loquebantur di Brixi, Tema di Deborah di Morricone, Veni Domine di Bach, Away in a manger di Kirkpatrick, Mary,s little boy child di Hayrston, poi due brani di anonimo, Silent night e Hodie Christus, rielaborati dal maestro Luca Bacci e altri quattro di anonimo, Inno per il giorno di Natale, Resonet in laudibus, Il cantico degli angeli, Tuya es la gloria.

Dino Magistrelli