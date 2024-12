Il concerto al Giglio concede il bis. E anche la replica sfiora il sold out

Ultimi biglietti disponibili per il Concerto di Capodanno al Teatro del Giglio che il 1° gennaio alle aprirà il 2025 in musica al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Concedendo, da subito, il bis visto che il primo spettacolo alle 17 è subito andato sold out. Si replica alle 20.30 – platea praticamente già completamente prenotata – mantenendo invariati cast artistico e programma anche per questo secondo appuntamento.

In programma le più belle melodie dalle opere di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Pietro Mascagni e Gioachino Rossini, interpretate da Francesca Maionchi, giovane soprano lirico lucchese che ha ottenuto numerosi premi e debuttato in importanti palcoscenici nazionali e internazionali – tra gli altri, ricordiamo l’Arena di Verona nel 2022 e nel 2023 - dimostrando una padronanza straordinaria nell’interpretazione dei ruoli principali dell’opera lirica.

Maionchi ha inoltre preso parte ad una tournée in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia al fianco di Andrea Bocelli. Completano il cast vocale Giuseppe Altomare, baritono di chiara fama, formatosi al Mozarteum di Salisburgo, ha all’attivo più di sessanta ruoli protagonistici e una carriera internazionale sotto la guida dei più importanti direttori d’orchestra e registi, e Alexander Jarl Thorsteinssonn, tenore islandese classe 1993, con una carriera in forte ascesa. Il Maestro Filippo Conti, bacchetta applaudita alla guida di orchestre nazionali e internazionali sia in campo sinfonico che lirico, sarà sul podio dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, organico di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche del Teatro di Tradizione livornese. Posto unico numerato: intero 22 euro, ridotto 18.

L.S.