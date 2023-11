Il Comune acquista l’illuminazione natalizia

L’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire e i Comuni si adeguano. Porcari ha già provveduto ad eseguire l’iter procedurale per l’aggiudicazione, l’acquisto degli addobbi della Luminaria che sarà installata per le vie del centro e in quelle adiacenti. Ventimila euro l’investimento per l’acquisto del materiale, attraverso affidamento diretto a una ditta di Vicopisano. L’amministrazione civica del paese famoso per la Torretta, in prossimità del tradizionale appuntamento con le festività natalizie, intende creare un’atmosfera suggestiva per i cittadini e in particolare per i bambini, che possa attirare anche visitatori da tutti i territori circostanti e offrendo, in tal modo, un’ulteriore occasione di sviluppo commerciale. Si tratta, infatti, del periodo più atteso per gli esercenti che ovunque sperano di raddrizzare o incrementare il budget di vendite.

Le luminarie ad oggi in possesso al Municipio di piazza Orsi risultano solo parzialmente non funzionanti ed economicamente non vantaggioso procedere alla loro riparazione. Pertanto è necessario provvedere alla fornitura di nuove luci per l’allestimento dell’illuminazione natalizia. L’acquisto, infatti, può essere visto come un investimento che evita di dover corrispondere ogni anno l’importo per il noleggio. Nel mese di dicembre, dovrebbe cominciare anche la stagione di prosa all’auditorium intitolato a Vincenzo Da Massa Carrara.

Ma. Ste.