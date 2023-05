Il commosso addio all’imprenditore Luca Braccini

Dolore e commozione ieri nella chiesa di Sant’Alessio ai funerali di Luca Braccini, l’imprenditore scomparso a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Tantissimi tra parenti, amici e conoscenti non hanno voluto mancare. Momenti toccanti durante l’omelia del parroco che più volte ha ricordato la figura di un uomo molto conosciuto sia a Luicca che nelle città limitrofe. Sposato con Cristina Ferrando, e con lei e il cognato Stefano gestiva numerose concessionarie di moto. Proprio un paio di settimane fa lo stesso Luca Braccini aveva inaugurato in via Mazzini alla stazione la nuovissima concessionaria di Lucca della Yamaha.