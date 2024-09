Il Città di Lucca promette grande spettacolo

Con un percorso di 142,5 km che attraversa alcune delle località più affascinanti della provincia di Lucca, torna in città la 53ª edizione del Trofeo Città di Lucca - Ricordando Giacomo Puccini, la gara nazionale per élite e under 23, che anche quest’anno promette di offrire una giornata di grande spettacolo. La gara, in programma il 29 settembre, si snoderà tra le colline e i borghi lucchesi, con arrivo previsto sulle storiche Mura urbane, un traguardo che – come è stato fatto notare in conferenza stampa – neppure il Giro d’Italia ha mai raggiunto.

La 53ª edizione del Trofeo Città di Lucca intitolato a Giacomo Puccini, è stata presentata ieri alla Casermetta San Paolino dal vicesindaco Giovanni Minniti, insieme al presidente dell’Unione Ciclistica 1948 Angelo Battaglia, e a suo padre Gianfranco, figura storica del ciclismo toscano. Questa gara nazionale vedrà al via 30 squadre, con poco più di 200 iscritti tra cui spiccano alcuni dei team più forti a livello continentale e le nazionali dell’Ucraina, della Svizzera e del Ruanda.

"Quest’anno è la gara più bella - commenta Battaglia - del panorama sportivo del ciclismo lucchese non solo perché abbiamo 200 iscritti provenienti da tutta Italia, ma anche le migliori società dove la maggior parte dei corridori il prossimo anno passeranno professionisti. Abbiamo tre nazionali estere, tra cui la nazionale ucraina, per cui un grande palmarès, un grande parco scenico per questa 53ª edizione del Città di Lucca".

Inoltre, cinque squadre Continental prenderanno parte alla gara, tra cui la Colpack Ballan, che vedrà in azione il lucchese Edoardo Cipollini. Anche il Gragnano SC, guidato dal patron Carlo Palandri. Non mancheranno la Zalf Fior e altri team con ciclisti che hanno già avuto esperienze nel mondo del professionismo.

Di particolare rilievo è la partecipazione della nazionale ucraina, impegnata anche nella Milano-Rapallo. Tra le formazioni internazionali, spiccano anche quelle provenienti dalla Svizzera e dal Ruanda. L’evento ciclistico si distingue per un percorso impegnativo di 142,5 chilometri. Dopo due giri iniziali pianeggianti, i corridori affronteranno tre giri da 40 chilometri che includono la salita del Monte Pitoro da Massarosa e la dura Salita delle Foreste, con l’ultimo passaggio situato a 13 km dal traguardo finale sulle Mura.

La giornata prenderà il via alle 12 con la partenza ufficiale, preceduta dalla presentazione delle squadre davanti al Caffè delle Mura. L’evento è patrocinato dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, a dimostrazione dell’importanza che questa manifestazione riveste per il territorio. Un lavoro instancabile quello dell’Unione Ciclistica Lucchese, sostenuto dai suoi dirigenti e volontari.

Rebecca Graziano