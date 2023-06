Il “cinema sotto le stelle“ si sposta ad Altopascio

Per la prima volta il cinema sotto le stelle si sposta nelle frazioni di Altopascio: commedie brillanti, film di animazione, con un doveroso omaggio a Francesco Nuti, scomparso nei giorni scorsi. Un grande schermo itinerante con la garanzia della qualità Cinemoving .

Sei appuntamenti, due per frazione, con ingresso gratuito. I comitati paesani o il CCN di Spianate provvederanno ad allestire bar, ristoro, apericena.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco, Sara D’Ambrosio, gli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna, con i rappresentanti dei comitati paesani di Marginone e di Badia Pozzeveri. Si parte mercoledì 28 giugno a Spianate con "Inside out" e "Beata Ignoranza" il 5 luglio. Il 12 e il1 9 luglio a Marginone invece saranno proiettati, rispettivamente, "Coco" e "Corro da te". Infine Badia Pozzeveri il 26 luglio Up e il 2 agosto uno dei maggiori successi di Nuti "Il signor Quindicipalle".

Spettacoli alle 21,30, negli spazi sagra di ciascun paese. Poi, direttamente da “Comedy Central“, giovedì 6 luglio in piazza Ricasoli, per la rassegna "Si fa per ridere" con Chiara Becchimanzi, Fabio Celenza e Francesco Fanucchi. Il 15 luglio sarà la volta di Francesco Rapone e giovedì 20 Francesco De Carlo.

Ma.Ste.