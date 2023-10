Il centro storico, un grande set. La festa di “Effetto Cinema“

Non si è ancora spenta l’eco delle due intense giornate di Susan Sarandon al Lucca Film Festival, conclusesi con la visita dell’attrice a Casa Natale Puccini e il concerto a lei dedicato dall’Orchestra del “Boccherini“ con la voce ddel soprano Silvana Froli. ieri, invece, la parte del leone l’ha fatta Gabriele Salvatores, con la masterclass, il Premio alla Carriera del festival e il Premio Puccini da parte della città, fino al main event di Lucca Effetto Cinema, in piazza San Michele, seguita dal “live“ di Federico De Robertis, il compositore di tante sue colonne sonore e della sua band, “Gli Infedeli“. Nella serata di ieri, infine, al cinema Astra, sono stati assegnati i premi di tutti i concorsi del festival.

E proprio Lucca Effetto Cinema, che ha festeggiato la decima edizione, è stata la grande protagonista della serata, a partire dalle 19 e fino a notte, con una lunga serie di performance nei locali, nelle strade e nelle piazza del centro storico, che per una sera sono tornati set cinematografici e teatro di performance di danza e recitazione. E come ogni anno, una giuria di esperti ha premiato i migliori allestimenti e le migliori interpretazioni.

Tutto questo ha naturalmente richiamato in città tantissima gente che ha affollato locali e vie del centro, nello stile “notte bianca“, fino a tarda ora. Da segnalare la “Barbie parade“, sfilata partita da piazza Napoleone, in collaborazione con l’Associazione Don Franco Baroni Odv e l’Associazione Archimede e la “Harlem Street“, in via San Paolino, dove il Si-Fa Brass Quintet del Liceo musicale di Massa ha intrattenuto il pubblico.

Così, dopo dieci anni di vita, quella che era nata come un gioco, quasi una scommessa, è diventata una solida realtà e un appuntamento irrinunciabile a corredo di un Lucca Film Festival in costante crescita.

Paolo Ceragioli