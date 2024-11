Il cartellone dei Rassicurati. Presentata la nuova stagione. Grandi ospiti in arrivo

Gaia De Laurentiis, Marco Marzocca (foto), Mariella Nava e Daniela Poggi sono alcuni tra i protagonisti della stagione teatrale al Rassicurati di Montecarlo, cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale. Il rinnovo dei vecchi abbonamenti si potranno fare fino al 15 novembre. Quelli nuovi dal 16 al 22 novembre. Quattro gli appuntamenti previsti. Il siaprio si alza venerdì 6 dicembre (ore 21,15, come per tutti gli spettacoli) con Marco Marzocca che porta in scena "Chi me lo ha fatto fare", dove racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera e tutte le sue esperienze. "Le case del malcontento", dall’omonimo romanzo di Sacha Naspini, è lo spettacolo con Simona Arrighi, Luisa Bosi, Marisa Boschi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini, Francesco Migliorini e Annibale Pavone porteranno in scena sabato 25 gennaio. Venerdì 21 febbraio, Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, protagonisti di "Una giornata qualunque", di Dario Fo e Franca Rame.

L’ultimo appuntamento in programma, mercoledì 5 marzo, è affidato a Mariella Nava e Daniela Poggi, sul palco del Teatro dei Rassicurati con "Figlio non sei più giglio", scritto e diretto da Stefania Porrino. Lo spettacolo porta in scena il dramma interiore di una madre di un colpevole reo confesso di femminicidio. Il costo dell’abbonamento intero è di 55 euro, ridotto 45. I biglietti costano 17 euro, ridotto 14.

Otto euro per studenti universitari e biglietto futuro under 30 (il posto verrà assegnato dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo). Riduzioni per over 65 e possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti). Prevendita dal 26 novembre al 6 dicembre.

Massimo Stefanini