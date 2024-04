Il Carmine capitale del gusto. Il cibo fa rima con cultura e sapere

Lucca crocevia di un incontro culturale all’insegna del cibo, dell’arte, dei libri e della musica. Parliamo dell’evento in programma domani al Mercato del Carmine, organizzato da “Cook_inc.”, Magazine internazionale di cucina in collaborazione con il ristorante Giglio di Lucca.

Si tratta di una giornata interamente dedicata ad elementi che hanno il potere di assumere la valenza di “linguaggi universali”, definizione diventata il tema ispiratore. Un filo conduttore, fanno sapere gli organizzatori, "declinato in molte forme in un ambiente rilassato e positivo, curioso e divertente".

Ma entriamo nel cuore dell’evento che sarà ospitato negli spazi del Mercato del Carmine, grazie alla società “4223” che collabora a questa iniziativa prima che i locali del Mercato siano interessati dalla prima fase della ristrutturazione.

Come viene spiegato in una nota dagli organizzatori di “Cook_inc“, si tratta di "un festival che si svolge dalla colazione alla cena, tra cibo con chef italiani e internazionali, da i Gelinaz di Copenaghen ad Alvaro Clavijo di Bogotà, Takahiko Kondo di Gucci Osteria, ma anche nostrani come Dario Cecchini di Macelleria Cecchini o la brigata stellata del Giglio, passando all’arte con gli interventi del fotografo Massimo Vitali e Tommaso Protti che presenta un lavoro sulla fame in Brasile, e le opere realizzate appositamente dal writer Paolo Zero T; e poi la musica con la band di cantautori agricoltori Ex Otago, e jam session durante la cena di Paysages Electonique".

Nel corso della giornata di domani si terranno inoltre approfondimenti e tavole rotonde su vino, mondo delle api, botanica, semiotica.

Si guarderà al cibo osservandolo da tutti i punti di vista, in una immersione benefica data dalla contaminazione fra cultura del cibo, arte e musica: pezzi di mondo e storie che si incontrano proponendosi al pubblico attraverso il dialogo, l’ascolto, la curiosità. Chef internazionali e nostrani, artisti e partecipanti, si daranno appuntamento alle 10,30 partendo con la colazione e da quell’ora la giornata si snoderà fino a sera in un dedalo di eventi.

La giornata di domani è realizzata con la compartecipazione della Camera di Commercio e il patrocinio di Confcommercio Lucca e Comune di Lucca.

Gli organizzatori ringraziano i partner per il supporto Mercato del Carmine, Ristorante Giglio, Bonny Pizza, Aquanaria, Triple A, Velier, Forno Brisa, Castellani, Tuorlo Castellani, Feral, Pastificio dei Campi, Lucca Stay, Acqua S.Bernardo, Tenuta di Valgiano, Coda Nera, Magazzino 77, The Gelinaz!, Franklin ‘33, T-Ice24, Emotionbar, Ortofrutta Lucca Centro, Tenuta San Carlo.

La quota di partecipazione all’evento è di 180 euro, dalla colazione al dopocena, per una intera giornata di assaggi, degustazioni e partecipazione agli eventi collaterali.

I biglietti sono acquistabili qui: https://www.eventbrite.com cercando Cook_inc. Festival.

Maurizio Guccione