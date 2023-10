Il cantautore Selmi scelto da Morgan avanza a “X Factor“

Va avanti alla grande Niccolò Selmi (nella foto): è infatti riuscito a entrare nella rosa dei dodici concorrenti di X-Factor 2023. Il giovane e talentuoso cantautore lucchese, classe 2001, ha infatti convinto il proprio giudice Morgan a portarlo con sé per giocarsi le chance nei live di questa 17ª edizione del talent show. Le nuove sfide prendranno il via giovedì 26 ottobre con la diretta in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.

Niccolò Selmi – che ha scelto semplicemente “Selmi“ come nome d’arte – aveva subito fatto colpo all’inizio con il proprio brano inedito “Doccia Ghiaccia“ e nell’ultima puntata, durante gli “home visit“ ha di nuovo conquistato tutti con la sua freschezza e la sua autenticità, grazie anche a una splendida rilettura de “La nostra relazione“ di Vasco Rossi. Insmma, Selmi è riuscito a convincere Morgan, che dunque lo accompagnerà nel percorso di crescita musicale all’interno del talent di Sky. Un trampolino davvero speciale per questo giovane artista lucchese che ha davvero talento.