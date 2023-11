“Il Caffè di Simo e villa Reale di Marlia sono due punti del nostro programma“

Un concerto fiore all’occhiello del calendario delle Celebrazioni Pucciniane, quello di mercoledì 29 al Teatro del Giglio con la Filarmonica di Vienna. Ma c’è anche altro in vista, come annuncia il maestro Alberto Veronesi. “Nel nostro programma c’è anche la riapertura dell’antico Caffè diSimo, con una connotazione di utilizzo pubblico. Poi vogliamo dar vite alle “domeniche pucciniane“ e anche utilizzare una grande risorsa del nostro territorio, la nostra Versailles, che è la Villa Reale di Marlia“. “Siamo appena entrati nel centenario di Puccini, motivo per il quale è stato creato il comitato – prosegue Veronesi –. Il nostro compito è promuovere le sue opere in Italia e nel mondo. Lucca ora è un passo avanti. Mi sento di affermare che è la prima volta che non solo a Lucca ma nelle terre pucciniane c’è una serie così ravvicinata di eventi di altissimo rilievo musicale nel nome di Giacomo Puccini. La presenza dei Wiener con questo straordinario evento, un unicum in Italia, certifica l’importanza del progetto artistico del Comitato. Per noi è grande motivo di orgoglio. Sarà un grande spettacolo e una straordinaria emozione. Invitiamo il pubblico lucchese a non perdersi un’occasione irripetibile“.

Più semplice a dirsi visto che i biglietti per la gran serata del 29 al Teatro del Giglio sono già agli sgoccioli.