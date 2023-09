Il bar di Artemisia chiuso da tre anni, tante proteste

Un luogo piacevole e frequentato dagli studenti per la biblioteca ma anche da genitori con bambini piccoli. Tutto ciò senza un punto di ristoro. E’ chiuso da oltre tre anni il bar al centro culturale Artemisia di Tassignano. Diverse le proteste. Il luogo, pur molto attrattivo per il verde del giardino dell’ex Mattaccio non è in una zona di passaggio.

Difficilmente potrà accogliere un target di frequentatori tale da poter gestire un business di elevato guadagno. Il Comune di Capannori ha quindi guardato in faccia la dura realtà. I potenziali clienti erano rimasti gli studenti. A questo punto il Municipio di piazza Moro sta valutando due opzioni. La prima è quella relativa ad una incentivazione per la gestione. Ad esempio un canone di locazione basso o, addirittura, azzerato.

La seconda, quella che è preferita dal sindaco Menesini e dalla giunta, è un progetto di natura sociale. In che senso? Con un un Ente o una associazione che volesse occuparsene attraverso il lavoro di ragazzi con disabilità o altro.

M.S.