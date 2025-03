"Il 15 in Piazza con la bandiera dell’Europa"

"Aderiamo con entusiasmo alla proposta di Michele Serra di manifestare il prossimo 15 marzo a Roma per un’Europa unita, libera, democratica, solidale". Lo affermano Vincenzo Alfarano, Marcello Andreuccetti, Paolo Buchignani, Maria Pia Casini, Chiara Cecchini, Massimo Cellai, Gianluca Fulvetti, Francesco Lastrucci, Ilaria Maffei, Maria Letizia Pasquinelli, Antonio Vezzosi. L’appello di Serra "ci ricorda che l’Europa siamo noi, che l’Europa che verrà dipende anche da noi, tanto più in un tempo di guerre e di sfide alla democrazia come quello che stiamo vivendo. Molti sindaci delle città italiane hanno già aderito all’iniziativa sottolineando che proprio le città sono ancora oggi le protagoniste più attive del processo di integrazione europea. C’è da augurarsi che analoghe manifestazioni si ripetano in altri paesi europei, in modo da rafforzare e rendere visibile quel legame sentimentale con l’Europa, senza il quale i progetti politici faticano ad affermarsi. L’Europa libera e unita come un sogno possibile, per il quale vale la pena di mettersi in gioco e scendere in piazza, nonostante le difficoltà, gli egoismi, le inerzie, i ritardi imperdonabili accumulati in questi anni. Siamo convinti che l’Unione Europea rappresenti un riferimento irrinunciabile per la nostra democrazia. Il 15 Marzo ci saremo, tutti portando con noi quell’unica bandiera europea".