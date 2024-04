Idrotherm dalla parte dei giovani. Incontri con gli studenti del territorio

Dopo gli incontri di marzo svolti in concomitanza con la giornata Mondiale dell’ acqua 2024 e riservati agli alunni delle primarie, proseguono gli appuntamenti che Idrotherm 2000 (azienda leader nelle produzione di tubi per conduzione di acqua gas, idrogeno e telecomunicazioni) ha messo a punto per coinvolgere ragazzi e ragazze delle scuole secondarie del territorio. Tanti gli argomenti che saranno oggetto degli speciali appuntamenti, studiati “sartorialmente“ per gli studenti che hanno appena scelto il proprio percorso di studi superiore.

Gli incontri, programmati nella sede di Castelvecchio Pascoli, partono lunedì 15 aprile: si parlerà di prodotto, ma anche di sostenibilità, ricerca, innovazione, comunicazione, sicurezza sul lavoro, tematiche che, inquadrate nella prospettiva dei goal prefissi dall’Agenda 2030 vogliono inserirsi nella concreta dinamica aziendale e proporsi anche quale stimolo nella relazione tra percorso di studi e sbocchi professionali.

Centrali saranno infatti le testimonianze di alcuni responsabili aziendali che oltre ad offrire uno spaccato sul proprio specifico professionale in azienda metteranno anche in rilievo il rapporto tra la propria formazione e la attuale collocazione.

Il titolo della serie è “Azienda: ecosistema di professionalità”, per mettere a fuoco l’azienda come punto di convergenza di figure che provengono da differenti percorsi formativi e che, armonizzandosi, lavorano per un comune obbiettivo.

"Fare impresa oggi significa avere un sistema di valori socialmente condivisi – afferma Raffaella Sartini, responsabile Relazioni esterne e Sviluppo Industriale – e l’azienda è un catalizzatore di professionalità diverse che in essa possono trovare una valorizzazione delle proprie competenze".

"In questa prospettiva valoriale intendiamo parlare ai ragazzi di azienda: vogliamo farli appassionare, presentando l’azienda come un punto di incontro di ruoli, professionalità, competenze, personalità diverse che vanno a comporre un grande mosaico all’interno del quale ogni singolo può interpretare la propria collocazione lavorativa mettendo a frutto i propri talenti e valorizzando con un apporto personale la più generale composizione e proposta".