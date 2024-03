Idraulici e montatori di carpenteria metallica

3 idraulici nelle costruzioni civili. Per azienda della Mediavalle si ricercano 3 idraulici per impianti di tubazione, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento per costruzioni civili ed industriali. Contratto di 1 anno con possibilità di proroghe poi a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Barga e Gallicano. Richieste: diploma tecnico e patente B. Inviare candidatura alla e-mail: [email protected].

2 montatori di carpenteria metallica e carpentieri. Si cerca installatori/trici da sviluppare come futuro caposquadra, addetto/a al montaggio anche in quota, di strutture metalliche con copertura in tessuto pvc. Zona di lavoro: Capannori. Richiesta spiccata manualità e capacità di problem solving. Lavoro a tempo indeterminato. Inviare curriculum a E-mail: [email protected].