I Vini delle Coste. A Lucca le cantine baciate da sole e mare

Lucca torna ad essere il cuore pulsante del panorama enologico italiano con "Vini delle Coste", l’evento che il 30 e 31 marzo 2025 porterà nel suggestivo scenario del Real Collegio una selezione di vini plasmati dall’influenza del mare e del sole.

La manifestazione, rivolta a operatori del settore e appassionati, offrirà un viaggio attraverso le diverse espressioni del vino costiero, con un focus particolare sulle produzioni delle province di Lucca, Pisa e Massa, ma anche su realtà vitivinicole provenienti da altre regioni.

L’Italia è un paese dalle forti radici marittime: gran parte delle sue regioni affacciano sul mare, e questa vicinanza si riflette nei suoi vini. L’influenza delle brezze marine, l’abbondanza di sole e la particolarità dei suoli costieri contribuiscono a dare ai vini una sapidità e un carattere unici.

"Vini delle Coste" nasce proprio per valorizzare queste peculiarità e far conoscere al pubblico la straordinaria varietà dei terroir italiani.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina, da Alessandra Guidi, direttrice di Vini delle Coste, Stefano Baccelli, assessore regionale, Natalia Giannelli, direttrice regionale Toscana di Trenitalia, e lo chef Cristiano Tomei. Particolare attenzione è stata dedicata alla selezione delle cantine partecipanti: l’obiettivo è dare spazio a produttori che seguono l’intero ciclo vitivinicolo, dal vigneto alla bottiglia, con un occhio di riguardo per l’agricoltura sociale e il recupero di terreni marginali.

La viticoltura eroica sarà protagonista, con storie di passione e resistenza che arricchiranno l’esperienza sensoriale delle degustazioni. A rendere l’evento ancora più particolare è il legame con il mondo del fumetto, testimoniato dalla locandina ufficiale, realizzata da Massimo Giacon, illustratore, fumettista e designer che ha collaborato con riviste come Linus, Elle e Glamour, oltre a marchi iconici come Absolut Vodka, Swatch e Alessi. Questa scelta crea un ponte ideale con Lucca Comics & Games. La sinergia tra enogastronomia e arte si esprimerà anche attraverso "Foodmetti – Artisti delle tavole", un progetto diretto dallo chef Cristiano Tomei, che arricchirà "Vini delle Coste" con un’esperienza culinaria inedita: la grande tavola del pensiero.

Per incentivare la partecipazione e garantire un’esperienza sicura a chi arriva da fuori città, l’evento ha attivato la campagna "Non guidare, puoi bere", in collaborazione con Trenitalia. I visitatori che presenteranno un titolo di viaggio Trenitalia potranno accedere alla manifestazione con un biglietto ridotto, pagando 15 euro invece di 30 ruto. Con un perfetto mix di tradizione, innovazione e cultura, "Vini delle Coste" si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino.

Rebecca Graziano