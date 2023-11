I vincitori dei premi di Lucca Comics & Games

Gran Guinigi per fumetto breve o raccolta a “Topolino e l’incubo dell’Isola di Corallo“ di Marco Nucci e Casty (Panini Comics). Gran Guinigi al Miglior fumetto seriale a Eternity di Alessandro Bilotta e AAVV (Sergio Bonelli Editore). Gran Guinigi al Miglior disegno è stato assegnato ex aequo a Francesca Ghermandi per “I misteri dell’oceano intergalattico (Eris)“ e Léa Murawiec per “Il grande vuoto (Comicon Edizioni)“. Gran Guinigi Miglior sceneggiatura a Tom King per “Human Target (Panini Comics)“. A Iris Biasio è stato assegnato il Gran Guinigi alalla Migliore esordiente per “Mia sorella è pazza (Rizzoli Lizard)“. Premio Stefano Beani alla migliore iniziativa editoriale a “Domani Fumetti“, inserto del quotidiano “Domani“ a cura di Michela “Sonno” Rossi – Editoriale Domani. Premio Self Area per autoproduzione e fumetto underground al collettivo BlackBoard Autoproduzioni: oltre al riconoscimento come Ospite d’Onore alla prossima edizione del festival con uno stand offerto da Lucca Crea, il gruppo avrà anche la possibilità di realizzare l’artwork pubblicitario della Self Area 2024 e una mostra sul volume vincitore. Lucca Project Contest a “Questi muri“ di Marco Checchin. Due i progetti speciali menzionati: “Super Knight Punk“ di Francesco Cabbai e “I Cavalieri di Yaga“, di Alice Fazzari e Anna Ferrari. Nel trentennale della nascita di Lucca Games, premio Gioco inedito dell’anno a “Sensu“ di Enrico Vicario. Gioco dell’Anno: “ Challengers!“ di Johannes Krenner e Markus Slawitscheck per Asmodee Italia. Gioco di Ruolo dell’Anno: “Wanderhome“ di Jay Dragon per Grumpy Bear. Creato. “Assassin’s Creed“ di Ubisoft è il titolo vincitore del Joe Dever Award. Il Premio alla Carriera, per l’edizione del trentennale di Lucca Games, ha visto una doppia e straordinaria assegnazione: Pendragon e CMON. Concorso Lucca Junior - Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” a Elisabetta Decontardi, in arte Deco. Infine, Premio Miglior Tavola Digitale, offerto da Wacom, a Maria Luisa Petrarca.