"I suoni di Pan e la ricerca etnorganologica nel mondo rurale siciliano: conferenza a Piazza al Serchio"

Una serata dedicata alla musica e alla sua centralità nel mondo rurale dell’Appennino messinese e siciliano, quella dei "Giovedì al Museo" di stasera alle 21, a Piazza al Serchio, con la conferenza di Mario Sarica su "I suoni di Pan e la ricerca etnorganologica fra Peloritani e Nebrodi". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in via Ducale 4, a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/museofebbraio24. Il Museo di Cultura e Musica popolare dei Peloritani di Villaggio Gesso (Messina) dal 1996 si configura come un’esperienza esemplare per la conservazione e la fruizione di una porzione significativa del patrimonio di cultura di tradizione orale siciliana.

La conferenza, oltre a ricostruire la lunga e complessa vicenda organologica dello strumentario musicale della cultura isolana di tradizione rurale, evidenzierà soprattutto la sua funzione. Mario Sarica, etnomusicologo, ha insegnato in numerosi corsi presso il Conservatorio "Bellini" di Palermo e l’Università degli Studi di Messina. Fondatore e curatore scientifico del Museo Cultura e Musica popolare dei Peloritani, dal 1980 è attivo nell’ambito della ricerca demoetnoantropologica in area siciliana.

Dino Magistrelli