I sindaci della Valle alla parata di Roma

C’erano anche la Valle del Serchio e la Garfagnana, insieme a Lucca e alla Versilia, ieri a Roma per i solenni festeggiamenti della Festa della Repubblica.

Tra i quattro Comuni della Provincia di Lucca in veste istituzionale, infatti, hanno sfilato con la fascia tricolore, oltre a un rappresentante del comune di Camaiore, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il presidente del consiglio comunale di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

“Essere a Roma per rendere omaggio alla Repubblica insieme a tantissimi sindaci arrivati da tutta l’Italia e, in particolare dalla nostra Provincia è motivo di grande orgoglio - ha commentato Michele Giannini a margine della cerimonia ufficiale-. Sfilare con la fascia tricolore, in un giorno così simbolico, è un onore ancora più forte e per me questa giornata ha un doppio significato“.

“Come sindaco – ha aggiunto Giannini – porto il peso e il privilegio della rappresentanza del territorio e dei miei concittadini e come militare, in virtù del mio ruolo di luogotenente della Guardia di Finanza, sento forte il legame con lo Stato, con la Costituzione e con chi ogni giorno serve questi valori in silenzio e opera costantemente per proteggerli. La Repubblica è fatta di dovere, di presenza, di unità e oggi, come e più di sempre, sono molto fiero di esserne parte”.

Fio. Co.