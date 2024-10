I “Salmoni“. Danza, teatro e poesia per tutti

A Porcari, nella sede di SPAM! in via Don Minzoni, fino all’11 dicembre ci sono i “Mercoledì da Salmoni“. In programma otto mercoledì sera consecutivi fino all’11 dicembre per 24 eventi che coinvolgono più di 70 tra artisti e tecnici da tutto il mondo. Si spazierà dalla musica alla danza, alla poesia, al teatro contemporaneo, dando conto di una scena artistica tanto vitale quanto lontana dai riflettori dell’industria dello show business. Ilenia Romano, danzatrice straordinaria, ha aperto la rassegna con un’anticipazione del suo progetto, “Tuning Strings“, in una versione appositamente ideata per SPAM!.

Stasera invece andrà in scena Slam Poetry, dalla non scontata scena della poesia conteporanea fiorentina. E ancora (6 novembre) Mali Blues (Dimitri Grechi Espinoza, sassofoni; Gabrio Baldacci, chitarra baritono ed effetti; Andrea Beninati, batteria e violoncello), uno dei più riusciti progetti di meticciaggio musicale degli ultimi anni; Francesca Sarteanesi (13 novembre) con il trash vagamente beckettiano di “Nikita“, il suo ultimo lavoro; Masoumeh Jalalieh (20 novembre), originale artista rifugiata iraniana; “Dance is not for us (27 novembre)“ il toccante ultimo lavoro del coreografo libanese Omar Rajeh; “La più grande tragedia dell’umanità (4 dicembre)“, il coinvolgente lavoro di Malmadur, che è anche un dispositivo di gioco e interazione col pubblico; l’anteprima assoluta de “Il sesso degli angeli (11 dicembre)“, l’ultima creazione di Roberto Castello e nella stessa serata il concerto di Dudù Kouate, straordinario polistrumentista senegalese che collabora con gli Art Ensemble of Chicago.

Le serate (10 euro più 2 per l’eventuale tesseramento) inizieranno alle 19,30 con un piatto vegetariano offerto dalla casa. Poi, intorno alle 20,30, una breve performance. Stasera aprirà la serata “Spritz“ , di e con Stefano Giannotti, Alessandra Moretti e Mariano Nieddu, cui seguirà “Poetry Slam“ con i Ripescati dalla Piena, collettivo di artiste e artisti che opera tra Firenze e Bruxelles. Chiusura con un Dance Club congo funk animato da Susannah Iheme, Aimone De Zordo e Valentina Lopez Fernandes. Necessaria prenotazione: https://forms.office.com/r/kHUnNtCRBm.