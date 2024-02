I “PanPers“ in Anfiteatro . Carnevale a tutta comicità

Martedì grasso, a suon di “cenci“, frittelle e bontà che ci regala il Carnevale. La grande festa deve in realtà aspettare qualche giorno perchè l’appuntamento con il prossimo evento a tutta dolcezza di “Lucca in Maschera 2024“ sarà sabato a partire dalle 16 in piazza San Michele. E’ infatti qui che si terrà la festa per i piccoli con giochi, mangiafuoco, stelle filanti e animazione con Achiappasogni e Circotà. In più ci saranno gli strepitosi dolci di Carnevale offerti dai pasticceri di Lucca. A condire il tutto alle 17 nel sotterraneo della casermetta san Donato, al Museo della Zecca, un inedito spettacolo di burattini, organizzato dall’associazione Il Sogno di Costantino. Non è tutto. Alle 21, attesissimi in Piazza Anfiteatro, i PanPers. Lo strepitoso duo comico di cabarettisti e attori tra i più in voga del momento e mattatori assoluti nell’ultima edizione di Zelig, su Canale 5, saranno a Lucca per uno show esilarante e gratuito.

Esplosi con la trasmissione Colorado, i due sono divenuti negli ultimi anni delle vere e proprie icone social per le nuove generazioni e non solo, con oltre 3 milioni di followers complessivi tra i vari canali digitali. A seguire la musica di Steve Martin per un dj set trasversale, che farà ballare e divertire grandi e piccini. La piazza ha una capienza di circa 2mila personem, il sold out è pressochè garantito. Sempre sabato 17 febbraio a partire dalle 19 in tutto il centro storico è in programma il ritorno delll’Allegra Baccanata, con le attività e i locali della città, uniti e coordinati da Confcommercio, che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti. Le zone coinvolte saranno Corso Garibaldi e Piazza Antelminelli, per quella che si preannuncia una serata divertente e coinvolgente per tutta la città. Inoltre sabato 24 e domenica 25 dalle 15 a Villa Bottini “Il regno del Carnevale“ per bambini e famiglie con attività ricreative, laboratori, spettacoli di giocoleria e speciali sorprese. Nelle piazze restano le grandi opere in cartapesta dei maestri carristi di Viareggio. In Piazza Napoleone, I Rolling Stones tornano a Lucca del maestro Luca Bertozzi.

In Piazza San Michele, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio La Tigre in gabbia, del maestro Luca Bertozzi. In Piazza Anfiteatro Gli Sciamani, l’opera in cartapesta affascinante e misteriosa, realizzata dal maestro Michele Canova. In Piazzale Verdi, nello spazio pedonale di fronte al centro di accoglienza turistica arriva Pinocchio! La grande balena della fiaba, il teatrino di Pinocchio ed un libro gigante, illuminati fino a notte, saranno un’attrazione davvero unica per grandi e piccini.